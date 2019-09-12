Иван Ургант пошутил над дисквалификацией Евгения Кузнецова

Российский актёр театра и кино, шоумен, теле- и радиоведущий Иван Ургант прокомментировал дисквалификацию форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года за употребление кокаина, которую наложила ИИХФ.
«Специалисты Федеральной службы исполнения наказаний могут в скором времени начать использовать для поиска наркотиков свиней. Об этом сообщил начальник кинологической службы управления конвоирования ФСИН Дмитрий Макаров.
Уже есть первые успешные результаты этой работы. Вы помните, летом в НХЛ разгорелся скандал? Российского хоккеиста Евгения Кузнецова уличили в употреблении кокаина. Помните? Так вот, у нас есть фотография агента, который раскрыл дело Кузнецова», — сказал телеведущий в эфире авторской программы "Вечерний Ургант".
Положительный результат дала допинг-проба Евгения, взятая на чемпионате мира 2019 года. Запрещённое вещество (кокаин) было обнаружено в допинг-пробе, которая была взята 26 мая 2019 года после матча России с Чехией. Российский форвард не стал требовать вскрытия пробы B. Срок дисквалификации истечёт 12 июня 2023 года.
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