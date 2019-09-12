«Трактор» не может вылететь на матчи с «Куньлунем» по вине китайской стороны

Вице-президент, генеральный директор ХК «Трактор» Борис Видгоф прокомментировал появившуюся информацию в телеграм-канале бывшего пресс-атташе челябинцев Игоря Жукова о проблемах клуба с вылетом в Китай, где чёрно-белые 14 и 15 сентября должны сыграть с «Куньлунь Ред Стар».
«Я могу сказать, что китайская сторона работает как-то неэффективно. Самолёту с нашими хоккеистами, складывается впечатление, дают разрешение на взлёт буквально в последний момент! «Трактор» должен был улететь сегодня, но в итоге в Шэньчжэнь мы полетим только завтра. Разрешение на посадку нашего чартера дали только на 13 сентября.
Это связано, насколько мне известно, с празднованиями в Китае. Сейчас команда «Трактор» в гостинице, но сегодня ребята долгое время просидели в аэропорту. Парни в боевых условиях, все настроены только на победу! У нас отличный тренерский штаб, Скудра – тренер-мотиватор. Желаем нашим хоккеистам только побед и удачи», — сказал Видгоф в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Из-за отсутствия разрешения на пересечение границы с Китаем, где проходят празднования 70-летия образования КНР и действует ограничение на въезд, вынужден был прервать выезд и вернуться в Челябинск. Уже в процессе полёта воздушное судно с командой на борту получило разрешение, и самолёт вернулся обратно во Владивосток
- 12 сентября 2019
-
15:51
-
15:22
-
15:10
-
15:01
-
14:55
-
14:23
-
14:00
-
13:31
-
13:20
-
13:06
-
12:55
-
12:42
-
12:20
-
12:06
-
11:51
-
11:32
-
11:27
-
11:09
-
10:46
-
10:30
-
10:14
-
10:00
-
09:37
-
09:15
-
09:00
-
04:55
-
02:37
-
01:59
-
01:07
-
00:08
-
00:00
- 11 сентября 2019
-
23:34
-
23:13
-
22:59
-
22:51