Грецкий — о переводе в фарм-клуб минского «Динамо»: просто сказали, что надо
Форвард «Динамо-Молодечно» Вячеслав Грецкий прокомментировал решение минского «Динамо» отправить его в фарм-клуб.
«Не скажу, что неожиданно. Просто сказали, что надо. Едем и выступаем, выполняем ту же работу, то есть стараемся и играем, а не то чтобы приехали просто номер отбыть. Надо помогать команде чем можем, отдавать все силы.
Чем отличаются требования Кравченко и Вудкрофта? Ничем не отличаются. Та же агрессивная игра, почти такая же тактика, за исключением некоторых моментов. Поэтому адаптироваться было несложно, тем более уже давно знаю Дмитрия Александровича», — приводит слова Грецкого «Страница хоккея Беларуси».
Вместе с Грецким в фарм-клуб «зубров» также был отправлен и нападающий Илья Литвинов.
- 12 сентября 2019
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