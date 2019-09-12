Грецкий — о переводе в фарм-клуб минского «Динамо»: просто сказали, что надо

Форвард «Динамо-Молодечно» Вячеслав Грецкий прокомментировал решение минского «Динамо» отправить его в фарм-клуб.

«Не скажу, что неожиданно. Просто сказали, что надо. Едем и выступаем, выполняем ту же работу, то есть стараемся и играем, а не то чтобы приехали просто номер отбыть. Надо помогать команде чем можем, отдавать все силы.

Чем отличаются требования Кравченко и Вудкрофта? Ничем не отличаются. Та же агрессивная игра, почти такая же тактика, за исключением некоторых моментов. Поэтому адаптироваться было несложно, тем более уже давно знаю Дмитрия Александровича», — приводит слова Грецкого «Страница хоккея Беларуси».

Вместе с Грецким в фарм-клуб «зубров» также был отправлен и нападающий Илья Литвинов.