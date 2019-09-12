Источник: «Трактор» не вылетел в Китай из-за компании, нарушившей законы страны

«Трактор» не может вылететь на матчи с «Куньлунь Ред Стар» из-за авиакомпании, нарушившей законодательство Китая, сообщает Sport24.

«Трактор» из-за поломки самолёта авиакомпании «Газпром-Авиа» арендовал для поездки на матчи регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунем» борт компании «ИрАэро», которая имеет право выполнять чартеры в Китай. Однако «ИрАэро» за время работы несколько раз нарушала китайское законодательство, из-за чего ей было запрещено получать разрешения на новые направления.

По этой причине челябинская команда не смогла вылететь в Шэньчжэнь — самолет с «Трактором» развернули в воздухе над Хабаровском, и он вернулся во Владивосток. У «ИрАэро» есть разрешение на полёт в Гуанчжоу, который находится в 180 км от Шэньчжэня. Клуб вылетит в Гуанчжоу 13 сентября», — утверждает источник.

В декабре 2018 года «ИрАэро» не смогла вывезти из Китая около 1000 российских туристов. После этого их программа полётов в Китай была приостановлена.

Ранее вице-президент, генеральный директор ХК «Трактор» Борис Видгоф заявил, что «Трактор» не может вылететь на матчи с «Куньлунем» по вине китайской стороны.