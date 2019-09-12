Проворов может подписать контракт с «Филадельфией» на три года или шесть лет

Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов продолжает вести переговоры о новом контракте. Россиянин находится в статусе ограниченно свободного агента.



Как сообщает в своём «твиттере» обозреватель TSN Боб Маккензи, стороны могут согласовать детали нового договора уже сегодня, 12 сентября. По его информации, стороны рассматривают два варианта — контракт может быть заключён на три года или шесть лет. Ранее сообщалось, что 22-летний Проворов рассчитывает на среднегодовую зарплату в размере $ 10 млн.



Проворов был выбран «Флайерз» на драфте Национальной хоккейной лиги в 2015 году в первом раунде под общим 7-м номером. За сборную России дебютировал на чемпионате мира 2017 года, где стал бронзовым призёром.