«Витязь» одолел по буллитам «Сочи» и одержал третью победу подряд

«Витязь» принимал в Подольске ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча закончилась со счётом 3:2 Б в пользу хозяев.
Подмосковная команда открыла счёт на 4-й минуте благодаря точному броску Ивана Петракова в большинстве. Подопечные Сергея Зубова сравняли счёт только в третьем периоде стараниями Роберта Росена, но хозяева снова вернули себе лидерство после гола Святослава Гребенщикова в большинстве. «Леопарды» нашли силы, чтобы забросить вторую шайбу стараниями Михаила Гордеева. Судьба встречи решалась в серии буллитов, где удача оказалась на стороне хозяев.
14 сентября «Витязь» примет на своей площадке хоккеистов «Сибири», а черноморская команда в этот же день проведёт выездной матч со «Спартаком».
Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля.
Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.
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