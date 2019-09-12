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«Витязь» одолел по буллитам «Сочи» и одержал третью победу подряд

«Витязь» одолел по буллитам «Сочи» и одержал третью победу подряд
Хоккей / КХЛ 0

«Витязь» принимал в Подольске ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча закончилась со счётом 3:2 Б в пользу хозяев.

Подмосковная команда открыла счёт на 4-й минуте благодаря точному броску Ивана Петракова в большинстве. Подопечные Сергея Зубова сравняли счёт только в третьем периоде стараниями Роберта Росена, но хозяева снова вернули себе лидерство после гола Святослава Гребенщикова в большинстве. «Леопарды» нашли силы, чтобы забросить вторую шайбу стараниями Михаила Гордеева. Судьба встречи решалась в серии буллитов, где удача оказалась на стороне хозяев.

14 сентября «Витязь» примет на своей площадке хоккеистов «Сибири», а черноморская команда в этот же день проведёт выездной матч со «Спартаком».

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля.

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
12 сентября 2019, четверг. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
3 : 2
Б
ХК Сочи
Сочи
1:0 Петраков (Макеев, Воронков) – 03:20' (5x4)   1:1 Росен (Стрёмвалль) – 43:25' (5x5)   2:1 Гребенщиков (Аалтонен) – 47:36' (5x4)   2:2 Гордеев (Александров) – 53:46' (5x5)   3:2 Монс – 65:00' ( ПБ)
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