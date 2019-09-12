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Анкипанс — о матче со «Спартаком»: слишком много удалений, они нас сломали

Анкипанс — о матче со «Спартаком»: слишком много удалений, они нас сломали
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс поделился эмоциями после матча со «Спартаком» (1:5).

«Хорошо начали игру, владели инициативой, в принципе вообще хорошо играли с нормальным движением. Во втором периоде нахватали удалений, которые нас сломали. Они вовремя забили и решили игру. В тот момент мы и проиграли матч.

Почему не меняю вратарей в ходе матча? В принципе мы хорошо играли, в том же Нижнекамске, просто пропустили на удалениях. Сегодня забивать надо было в начале матча. Будем думать и разбираться, что происходит. Сейчас приедем домой, посмотрим видео. Есть некоторые моменты, по которым есть вопросы. Ну слишком много удалений, слишком много», — передаёт слова Анкипанса корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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