Анкипанс — о матче со «Спартаком»: слишком много удалений, они нас сломали

Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс поделился эмоциями после матча со «Спартаком» (1:5).



«Хорошо начали игру, владели инициативой, в принципе вообще хорошо играли с нормальным движением. Во втором периоде нахватали удалений, которые нас сломали. Они вовремя забили и решили игру. В тот момент мы и проиграли матч.



Почему не меняю вратарей в ходе матча? В принципе мы хорошо играли, в том же Нижнекамске, просто пропустили на удалениях. Сегодня забивать надо было в начале матча. Будем думать и разбираться, что происходит. Сейчас приедем домой, посмотрим видео. Есть некоторые моменты, по которым есть вопросы. Ну слишком много удалений, слишком много», — передаёт слова Анкипанса корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.