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Что может изменить в КХЛ потолок зарплат, как он будет работать

Игорь Есмантович и Алексей Краснов
Роман Тузов
Жёсткий потолок зарплат примут для галочки. Он не решит проблем КХЛ
Клубы уже придумывают способы, как обойти его в следующем сезоне.
Хоккей / КХЛ 0

6 сентября состоялся очередной совет директоров КХЛ, на котором в очередной раз было заявлено о том, что со следующего сезона в лиге будет жесткий потолок зарплат.

«Этот сезон заключительный, когда потолок зарплат у нас мягкий. Со следующего сезона вводится жёсткий потолок и жёсткий пол зарплат. Это решение принято. Нам поручено разработать регламент, который предусматривает поэтапное введение пола. Через год будет 30% от потолка зарплат, а дальше он будет увеличиваться. Пол будет подпирать потолок с тем, чтобы коридор финансовых возможностей всё больше становился одинаковым. Верим, что введение потолка и пола зарплат позволят понизить затраты на переплачиваемых игроков», — рассказал президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

Его введение ожидали чуть ли не самого начала существования КХЛ, как главный метод уравнивания сил команд. Происходило это в тот момент, когда нашу едва созданную лигу по поводу и без сравнивали с НХЛ.

Совет директоров КХЛ.
Совет директоров КХЛ.
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Однако в НХЛ потолок зарплат – часть общей системы. С четким рынков игроков, который регулируется не государственными бюджетами клубов, а их реальными доходами. С драфтом молодых игроков. Система эта работает четко не один десяток лет. Сумма потолка зарплат там постоянно меняется в зависимости от экономической ситуации. И самое главное – в НХЛ едут сильнейшие в мире игроки со всего мира. И лига регулирует процесс комплектования команд потолком.

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Со следующего сезона КХЛ потолок зарплат будет 900 млн. рублей. В долларах это – всего 13 млн. Это в 6 раз меньше потолка зарплата в НХЛ, который в сезоне-2019/20 будет 83 млн. Более того, это всего на два миллиона больше годового контракта одного Артемия Панарина с «Нью-Йорк Рейнджерс». Понятно, что о какой-то конкуренции двух лиг или даже противопоставления давно пора забыть.

Давайте посмотрим, как эта мера будет работать у нас. Во-первых, регулировать, как это было на заре существования КХЛ, уже давно ничего не надо – гонка бюджетов прекратилась, хороших игроков в нашей лиге – и легионеров, и россиян — стало значительно меньше. Не верите, просто посмотрите на состав СКА-2015 и 2019 годов, где одной из главных звезд считается Владимир Ткачёв, в прошлом сезоне забросивший за «Салават Юлаев» всего пять шайб.

Ярым противником потолка был президент самого богатого клуба КХЛ, прошлогоднего чемпиона — ЦСКА Игорь Есмантович, который в последнее время, кажется, поменял свою позицию.

Президент ЦСКА: я за жёсткий потолок зарплат, но не образца 2020 года
Есмантович: с 2020 года ЦСКА будет в тех же условиях, что и все остальные

По нашей информации вопрос с потолком зарплат в одном из топ-клубов КХЛ решается уже сейчас. Решается просто. Всем игрокам, которые не вписались в потолок, просто купили элитные квартиры. Кто-то из них «планировал» уехать в НХЛ, но после такого подарка быстро поставил подпись под новым контрактом. Почему-то нет никаких сомнений, что любой богатый клуб может поступить так же, что уже превращают важную меру по уравниванию сил команд в филькину грамоту.

Более того, даже если условия и зарплаты будут в клубах равны, просто ответьте на вопрос, что выберут при одинаковых условиях контракта игроки и их семьи: Нижнекамск, Хабаровск или Москву? Первые два города могут выбрать, только если игроки сами родом оттуда. А что выберут легионеры? Ответ очевиден. В России на данный момент просто нет условий, когда рынок игроков нужно выравнивать. Он не пуст, но достаточно беден.

Совет директоров КХЛ. Роман Ротенберг, Александр Крылов.
Совет директоров КХЛ. Роман Ротенберг, Александр Крылов.
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Есть и другая проблема. Если кто-то захочет вернуть из НХЛ нашего игрока, например, до сих пор не подписавшего контракт защитника Ивана Проворова, с потолком, даже отчасти с фиктивным, будет очень проблематично. Покупкой жилья тут не отделаешься, придется опять что-то придумывать и объяснять. И будет очень жалко, если мы не сможем подписать звёзд – пусть Ковальчук и Дацюк играли в СКА, но хоть было на кого смотреть. Никто не знает, приедут ли на следующую Олимпиаду игроки НХЛ. В прошлый раз вклад вернувшихся из НХЛ Ковальчука, Дацюка и Войнова в победу сборной был огромен. Любители клубного хоккея могут возразить – хватит уже ссылаться на сборную, пора развивать лигу. Но нравится ли вам это или нет – успехи сборной в нашей стране напрямую связаны с развитием всего хоккея. Есть победы сборной – есть финансирование, активизируются спонсоры, больше помогают местные власти. Вспомните, что было с клубным хоккеем в 90-х, когда сборная с 1993 по 2002 год не то что не побеждала, а оставалась без медалей. Без побед национальной команды клубный хоккей широким массам, а не только хоккейным гикам, просто не нужен.

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