Жёсткий потолок зарплат примут для галочки. Он не решит проблем КХЛ

6 сентября состоялся очередной совет директоров КХЛ, на котором в очередной раз было заявлено о том, что со следующего сезона в лиге будет жесткий потолок зарплат.

«Этот сезон заключительный, когда потолок зарплат у нас мягкий. Со следующего сезона вводится жёсткий потолок и жёсткий пол зарплат. Это решение принято. Нам поручено разработать регламент, который предусматривает поэтапное введение пола. Через год будет 30% от потолка зарплат, а дальше он будет увеличиваться. Пол будет подпирать потолок с тем, чтобы коридор финансовых возможностей всё больше становился одинаковым. Верим, что введение потолка и пола зарплат позволят понизить затраты на переплачиваемых игроков», — рассказал президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

Его введение ожидали чуть ли не самого начала существования КХЛ, как главный метод уравнивания сил команд. Происходило это в тот момент, когда нашу едва созданную лигу по поводу и без сравнивали с НХЛ.

Совет директоров КХЛ Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Однако в НХЛ потолок зарплат – часть общей системы. С четким рынков игроков, который регулируется не государственными бюджетами клубов, а их реальными доходами. С драфтом молодых игроков. Система эта работает четко не один десяток лет. Сумма потолка зарплат там постоянно меняется в зависимости от экономической ситуации. И самое главное – в НХЛ едут сильнейшие в мире игроки со всего мира. И лига регулирует процесс комплектования команд потолком.

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Со следующего сезона КХЛ потолок зарплат будет 900 млн. рублей. В долларах это – всего 13 млн. Это в 6 раз меньше потолка зарплата в НХЛ, который в сезоне-2019/20 будет 83 млн. Более того, это всего на два миллиона больше годового контракта одного Артемия Панарина с «Нью-Йорк Рейнджерс». Понятно, что о какой-то конкуренции двух лиг или даже противопоставления давно пора забыть.

Давайте посмотрим, как эта мера будет работать у нас. Во-первых, регулировать, как это было на заре существования КХЛ, уже давно ничего не надо – гонка бюджетов прекратилась, хороших игроков в нашей лиге – и легионеров, и россиян — стало значительно меньше. Не верите, просто посмотрите на состав СКА-2015 и 2019 годов, где одной из главных звезд считается Владимир Ткачёв, в прошлом сезоне забросивший за «Салават Юлаев» всего пять шайб.

Ярым противником потолка был президент самого богатого клуба КХЛ, прошлогоднего чемпиона — ЦСКА Игорь Есмантович, который в последнее время, кажется, поменял свою позицию.

Президент ЦСКА: я за жёсткий потолок зарплат, но не образца 2020 года

Есмантович: с 2020 года ЦСКА будет в тех же условиях, что и все остальные

По нашей информации вопрос с потолком зарплат в одном из топ-клубов КХЛ решается уже сейчас. Решается просто. Всем игрокам, которые не вписались в потолок, просто купили элитные квартиры. Кто-то из них «планировал» уехать в НХЛ, но после такого подарка быстро поставил подпись под новым контрактом. Почему-то нет никаких сомнений, что любой богатый клуб может поступить так же, что уже превращают важную меру по уравниванию сил команд в филькину грамоту.

Более того, даже если условия и зарплаты будут в клубах равны, просто ответьте на вопрос, что выберут при одинаковых условиях контракта игроки и их семьи: Нижнекамск, Хабаровск или Москву? Первые два города могут выбрать, только если игроки сами родом оттуда. А что выберут легионеры? Ответ очевиден. В России на данный момент просто нет условий, когда рынок игроков нужно выравнивать. Он не пуст, но достаточно беден.

Совет директоров КХЛ . Роман Ротенберг, Александр Крылов. Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Есть и другая проблема. Если кто-то захочет вернуть из НХЛ нашего игрока, например, до сих пор не подписавшего контракт защитника Ивана Проворова, с потолком, даже отчасти с фиктивным, будет очень проблематично. Покупкой жилья тут не отделаешься, придется опять что-то придумывать и объяснять. И будет очень жалко, если мы не сможем подписать звёзд – пусть Ковальчук и Дацюк играли в СКА, но хоть было на кого смотреть. Никто не знает, приедут ли на следующую Олимпиаду игроки НХЛ. В прошлый раз вклад вернувшихся из НХЛ Ковальчука, Дацюка и Войнова в победу сборной был огромен. Любители клубного хоккея могут возразить – хватит уже ссылаться на сборную, пора развивать лигу. Но нравится ли вам это или нет – успехи сборной в нашей стране напрямую связаны с развитием всего хоккея. Есть победы сборной – есть финансирование, активизируются спонсоры, больше помогают местные власти. Вспомните, что было с клубным хоккеем в 90-х, когда сборная с 1993 по 2002 год не то что не побеждала, а оставалась без медалей. Без побед национальной команды клубный хоккей широким массам, а не только хоккейным гикам, просто не нужен.