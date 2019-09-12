Рылов: последний ассистентский хет-трик у меня был лет пять назад

Защитник «Спартака» Яков Рылов поделился мнением о матче с рижским «Динамо» (5:1).



«Первый период не очень удался, второй и третий можно занести нам в актив. Мы хорошо оборонялись и тактически грамотно играли. Нам надо зацепиться за эту игру и продолжать дальше.



Шесть очков у меня в сезоне? Давайте не будем об этом. Есть доверие, слава богу, и я это чувствую. Это вот самое главное. Конечно, больше подключаюсь к атаке, помогаю нападающим, потому что втроём не обыграть всю оборону.



Последний ассистентский хет-трик у меня тоже с Ригой был, лет пять назад.

Приятно, когда признают лучшим защитником недели. Любому приятно получить такой приз. Когда видят, что неплохо играешь, но есть ещё над чем работать», — передаёт слова Рылова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.