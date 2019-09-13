Овечкин — самый популярный игрок НХЛ в «Инстаграме». Ковальчук замкнул топ-10
Капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин является самым популярным хоккеистом лиги по числу подписчиков в «Инстаграме». Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
В тройку лучших также вошли защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Пи Кей Суббэн и капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.
В десятке самых популярных игроков также значатся: Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»), Тайлер Сегин («Даллас Старз»), Хенрик Лундквист («Нью-Йорк Рейнджерс»), Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс»), Артемий Панарин («Рейнджерс»), Эрик Карлссон («Сан-Хосе Шаркс») и Илья Ковальчук («Лос-Анджелес Кингз»).
Примечательно, что Овечкин также стал самым популярным игроком НХЛ и в «Твиттере». Второе место в том рейтинге занял Малкин.
Овечкин и Малкин — самые популярные игроки НХЛ по числу подписчиков в «Твиттере»
- 13 сентября 2019
-
11:24
-
11:06
-
10:38
-
10:20
-
10:06
-
09:47
-
09:26
-
09:15
-
08:55
-
08:25
-
07:52
-
07:01
-
05:39
-
00:54
-
00:20
-
00:01
- 12 сентября 2019
-
23:52
-
23:31
-
23:10
-
23:00
-
22:56
-
22:52
-
22:45
-
22:38
-
22:32
-
22:25
-
22:17
-
22:17
-
22:13
-
22:10
-
21:52
-
21:46
-
21:29
-
21:06
-
21:03
Партнерский контент