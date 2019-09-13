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Овечкин — самый популярный игрок НХЛ в «Инстаграме». Ковальчук замкнул топ-10

Овечкин — самый популярный игрок НХЛ в «Инстаграме». Ковальчук замкнул топ-10
Хоккей / НХЛ 0

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин является самым популярным хоккеистом лиги по числу подписчиков в «Инстаграме». Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В тройку лучших также вошли защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Пи Кей Суббэн и капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.

В десятке самых популярных игроков также значатся: Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»), Тайлер Сегин («Даллас Старз»), Хенрик Лундквист («Нью-Йорк Рейнджерс»), Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс»), Артемий Панарин («Рейнджерс»), Эрик Карлссон («Сан-Хосе Шаркс») и Илья Ковальчук («Лос-Анджелес Кингз»).

Примечательно, что Овечкин также стал самым популярным игроком НХЛ и в «Твиттере». Второе место в том рейтинге занял Малкин.

Овечкин и Малкин — самые популярные игроки НХЛ по числу подписчиков в «Твиттере»
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