Карсумс: почему во второй по значимости лиге мира три варианта площадок?

Форвард «Спартака» Мартиньш Карсумс подвёл итоги старта сезона для красно-белых и порассуждал на тему формата площадок в КХЛ.

«Стараемся что-то менять в случае поражений, но не всегда помогает. Вроде хорошо играем в нападении, как, например, в домашнем поединке с минским «Динамо», забили четыре шайбы — но забыли про оборону и пропустили пять. А в матче с рижанами первый период у нас не получился, но вратарь Павел Хомченко нас выручил. Не знаю, как всё сложилось бы, если бы не его надёжная игра.

Мы слабенько начали этот матч и только во втором периоде проснулись. Почему так? Даже не знаю. Каждый день об этом разговариваем, как улучшить нашу игру. Но хорошо то, что сейчас только начало сезона. Думаю, войдём в игровой ритм и всё будет нормально.

Мне просто непонятно, почему во второй по значимости в мире хоккейной лиге есть три разных варианта площадок. По-моему, это не совсем нормально. Хорошо бы, чтобы остался какой-то один стандарт. Пока финский, наверное. Площадка чуть поменьше, физического контакта в игре чуть побольше. И бросков по воротам больше», — цитирует Карсумса News.ru.