Пулккинен: с трудом представляю, как сейчас играть на больших площадках

Нападающий минского «Динамо» Теэму Пулккинен подвёл итоги старта сезона для «зубров» и порассуждал на тему формата площадок в КХЛ.

«Начало сезона вышло необычным: провели игру дома, а затем отправились на выезд. В этом смысле успех в матче со «Спартаком» в Москве был очень важен для того, чтобы почувствовать вкус победы. Сейчас хотим набрать как можно больше очков перед своими болельщиками.

Я пропустил большую часть предсезонки, но вижу, что атмосфера в коллективе просто отличная. Крэйг Вудкрофт строг к игрокам, но ведь таким и должен быть настоящий тренер. Михаил Грабовский знает очень много о хоккее, о тактике, схеме игры… В общем, у нас отличные тренеры, они строят крепкую команду. Уже сейчас можно сказать, что пассажиров в «Динамо» нет.

Разные площадки? Не думаю, что это большая проблема. С изменяющимися условиями можно справиться. Мне лично нравятся маленькие площадки, как у «Сочи» или московского «Динамо». Это хоккей наших дней, когда всё зависит от стиля игры хоккеиста, здесь ему удобнее. Вообще, с трудом представляю, как играть сейчас на больших площадках», — цитирует Пулккинена пресс-служба КХЛ.