Генменеджер «Торонто»: не хочется представлять себе сценарий потери Марнера

Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас прокомментировал контрактную ситуацию нападающего Митчелла Марнера, находящегося в статусе ограниченно свободного агента.

«Я буду придерживаться того же ответа, который давал уже долгое время — я оптимистично настроен, что мы подпишем контракт с Марнером. Не хочется представлять себе сценарий потери игрока. Мы надеемся, что обо всём договоримся.

Я бы чувствовал себя по-другому, если бы в лиге не было других тупиковых ситуаций. Мы просто продолжаем контактировать и стараться найти решение. Будем надеяться, что на это не уйдёт слишком много времени. Мы не хотим думать о возможном начале сезона без Митчелла в составе. Впрочем, мы также не хотели, чтобы его не было в команде на данном этапе», — цитирует Дубаса официальный сайт НХЛ.