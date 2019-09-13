Три очка Глазачева и шат-аут Олкинуоры помогли «Адмиралу» победить «Барыс»

«Адмирал» встречался с «Барысом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Приморский клуб одержал домашнюю победу со счётом 3:0.

Счёт в матче был открыт на второй минуте первого периода. Константин Глазачев от борта выполнил прострел на пятак, который замкнул Денис Вихарев. В начале третьего периода точный бросок удался уже самому Глазачеву. Окончательный счёт установил всё тот же Глазачев, поразивший пустые ворота. Одним из главных героев матча стал финский вратарь хозяев Юхо Олкинуора, оформивший первый шат-аут в КХЛ.

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве.