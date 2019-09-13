Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Три очка Глазачева и шат-аут Олкинуоры помогли «Адмиралу» победить «Барыс»

Три очка Глазачева и шат-аут Олкинуоры помогли «Адмиралу» победить «Барыс»
Хоккей / КХЛ 0

«Адмирал» встречался с «Барысом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Приморский клуб одержал домашнюю победу со счётом 3:0.

Счёт в матче был открыт на второй минуте первого периода. Константин Глазачев от борта выполнил прострел на пятак, который замкнул Денис Вихарев. В начале третьего периода точный бросок удался уже самому Глазачеву. Окончательный счёт установил всё тот же Глазачев, поразивший пустые ворота. Одним из главных героев матча стал финский вратарь хозяев Юхо Олкинуора, оформивший первый шат-аут в КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
13 сентября 2019, пятница. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 0
Барыс
Нур-Султан
1:0 Вихарев (Воронин, Глазачев) – 01:28' (5x5)   2:0 Глазачев (Воронин, Дьяков) – 44:35' (5x5)   3:0 Глазачев – 59:07' (en)

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве.

Глазачев: «Барыс» пошумит в этом году, как и в прошлом. Видна тренерская рука
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент