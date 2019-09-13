«Салават» сыграет с «Амуром» в новой форме с альтернативным логотипом
«Салават Юлаев» в официальном «твиттере» клуба объявил, что матч регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» проведёт в новой форме с альтернативным логотипом. Матч состоится завтра, 14 сентября, начало встречи — в 14:30 мск. Подопечные Николая Цулыгина впервые сыграют в альтернативной форме.
Фото можно посмотреть в «твиттере» «Салавата Юлаева».
К матчу команды подходят в разном турнирном положении. В активе уфимской команды две победы в четырёх матчах. В свою очередь «тигры» проиграли пять матчей подряд и занимают последнее место в Восточной конференции, оставаясь единственным клубом в лиге, не одержавшим ни одной победы. При этом «Салават» также проиграл последний матч, ни разу не забросив «Автомобилисту» (0:2).
Лисовец — о малом игровом времени в «Салавате»: этот вопрос не совсем ко мне
- 13 сентября 2019
-
15:39
-
15:06
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:50
-
13:37
-
13:15
-
12:53
-
12:37
-
12:19
-
11:56
-
11:24
-
11:06
-
10:38
-
10:20
-
10:06
-
09:47
-
09:26
-
09:15
-
08:55
-
08:25
-
07:52
-
07:01
-
05:39
-
00:54
-
00:20
-
00:01
- 12 сентября 2019
-
23:52
-
23:31
-
23:10
-
23:00
-
22:56
-
22:52
-
22:45
Партнерский контент