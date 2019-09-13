«Салават» сыграет с «Амуром» в новой форме с альтернативным логотипом

«Салават Юлаев» в официальном «твиттере» клуба объявил, что матч регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» проведёт в новой форме с альтернативным логотипом. Матч состоится завтра, 14 сентября, начало встречи — в 14:30 мск. Подопечные Николая Цулыгина впервые сыграют в альтернативной форме.

Фото можно посмотреть в «твиттере» «Салавата Юлаева».

К матчу команды подходят в разном турнирном положении. В активе уфимской команды две победы в четырёх матчах. В свою очередь «тигры» проиграли пять матчей подряд и занимают последнее место в Восточной конференции, оставаясь единственным клубом в лиге, не одержавшим ни одной победы. При этом «Салават» также проиграл последний матч, ни разу не забросив «Автомобилисту» (0:2).