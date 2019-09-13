Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Ак Барс» поднял тренерский стяг Билялетдинова под своды домашней арены

«Ак Барс» поднял тренерский стяг Билялетдинова под своды домашней арены
Хоккей / КХЛ 0

«Ак Барс» поднял именной тренерский стяг Зинэтулы Билялетдинова под своды «Татнефть Арены». Это произошло перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом», который проходит сегодня, 13 сентября. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Посмотреть видео можно в «твиттере» «Ак Барса».

64-летний специалист работал с «Ак Барсом» с 2014 года, а также в период с 2004 по 2011 год. За время работы в Казани Билялетдинов четырежды выигрывал чемпионат России и трижды брал Кубок Гагарина (2009, 2010, 2018).

«Ак Барс» вышел на лёд в следующем составе:

Рейдеборн (Билялов);
Викстранд — Яруллин, Фрэттин — Кормье — Азеведу;
Фазылзянов — Ожиганов, Галиев — Ткачёв — Зарипов;
Хенкель — Журавлёв, Фисенко — Основин — Лукоянов;
Юдин, Воронков — Галимов — Петров, Михеев.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент