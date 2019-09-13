«Ак Барс» поднял тренерский стяг Билялетдинова под своды домашней арены

«Ак Барс» поднял именной тренерский стяг Зинэтулы Билялетдинова под своды «Татнефть Арены». Это произошло перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом», который проходит сегодня, 13 сентября. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Посмотреть видео можно в «твиттере» «Ак Барса».



64-летний специалист работал с «Ак Барсом» с 2014 года, а также в период с 2004 по 2011 год. За время работы в Казани Билялетдинов четырежды выигрывал чемпионат России и трижды брал Кубок Гагарина (2009, 2010, 2018).

«Ак Барс» вышел на лёд в следующем составе:



Рейдеборн (Билялов);

Викстранд — Яруллин, Фрэттин — Кормье — Азеведу;

Фазылзянов — Ожиганов, Галиев — Ткачёв — Зарипов;

Хенкель — Журавлёв, Фисенко — Основин — Лукоянов;

Юдин, Воронков — Галимов — Петров, Михеев.