«Ак Барс» поднял тренерский стяг Билялетдинова под своды домашней арены

«Ак Барс» поднял именной тренерский стяг Зинэтулы Билялетдинова под своды «Татнефть Арены». Это произошло перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом», который проходит сегодня, 13 сентября. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Посмотреть видео можно в «твиттере» «Ак Барса».
64-летний специалист работал с «Ак Барсом» с 2014 года, а также в период с 2004 по 2011 год. За время работы в Казани Билялетдинов четырежды выигрывал чемпионат России и трижды брал Кубок Гагарина (2009, 2010, 2018).
«Ак Барс» вышел на лёд в следующем составе:
Рейдеборн (Билялов);
Викстранд — Яруллин, Фрэттин — Кормье — Азеведу;
Фазылзянов — Ожиганов, Галиев — Ткачёв — Зарипов;
Хенкель — Журавлёв, Фисенко — Основин — Лукоянов;
Юдин, Воронков — Галимов — Петров, Михеев.
- 13 сентября 2019
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