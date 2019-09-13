Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Перри пропустит тренировочный лагерь «Далласа» из-за перелома ноги

Перри пропустит тренировочный лагерь «Далласа» из-за перелома ноги
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Даллас Старз» Кори Перри пропустит тренировочный лагерь команды, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Шон Шапиро.

По его информации, канадский нападающий сломал ногу 11 сентября. Перри точно пропустит две недели, после чего состоится новое медицинское обследование.

В минувшем сезоне 34-летний канадец набрал 10 (6+4) очков в 31 матче регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности «-14», выступая за «Анахайм Дакс». Кори пропустил четыре месяца из-за травмы колена, полученной на предсезонке. По окончании сезона «утки» выкупили контракт хоккеиста.

В межсезонье Перри заключил однолетний договор со «звёздами» на $ 1,5 млн в статусе неограниченно свободного агента.

Перри: выбрал «Даллас», потому что хочу выиграть ещё один Кубок Стэнли
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент