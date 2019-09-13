Перри пропустит тренировочный лагерь «Далласа» из-за перелома ноги

Нападающий «Даллас Старз» Кори Перри пропустит тренировочный лагерь команды, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Шон Шапиро.



По его информации, канадский нападающий сломал ногу 11 сентября. Перри точно пропустит две недели, после чего состоится новое медицинское обследование.



В минувшем сезоне 34-летний канадец набрал 10 (6+4) очков в 31 матче регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности «-14», выступая за «Анахайм Дакс». Кори пропустил четыре месяца из-за травмы колена, полученной на предсезонке. По окончании сезона «утки» выкупили контракт хоккеиста.



В межсезонье Перри заключил однолетний договор со «звёздами» на $ 1,5 млн в статусе неограниченно свободного агента.

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