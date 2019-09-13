Стали известны детали нового контракта Ивана Проворова

Стали известны детали нового контракта защитника «Филадельфии Флайерз» Ивана Проворова, сообщает в своём «твиттере» инсайдер Пьер Лебрюн.



Россиянин подписал шестилетний контракт на общую сумму $ 40,5 млн (среднегодовая зарплата — $ 6,75 млн), подписной бонус составил $ 12 млн. В первые три года договора 22-летний хоккеист заработает $ 18,625 млн, в следующие три — $ 21,875 млн.



1-й год: зарплата — $ 6,75 млн

2-й год подписной бонус — $ 2 млн, зарплата — $ 2,75 млн

3-й год: подписной бонус — $ 3 млн, зарплата — $ 4,125 млн

4-й год: подписной бонус — $ 2 млн, зарплата — $ 2,75 млн

5-й год: подписной бонус — $ 3 млн, зарплата — $ 5,5 млн

6-й год: подписной бонус — $ 2 млн, зарплата — $ 6,625 млн

Проворов не пропустил ни одного матча за три первых сезона в НХЛ и стал самым высокооплачиваемым защитником «Флайерз».