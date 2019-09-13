У фарм-клуба «Авангарда» в ВХЛ могут возникнуть проблемы с домашней ареной

12 сентября «Ижсталь» провела последний матч в старом Ледовом дворце, которому требуется реконструция. Вопрос, где будут проходить следующие домашние матчи хоккейной команды, на данный момент не решён.

«Домашние матчи команда может проводить в ЛДС «Глазов Арена» или в КК «Олимпиец» в Ижевске. Однако обе арены не прошли проверку комиссии Высшей хоккейной лиги. По предварительным подсчетам, на реконструкцию арены уйдет не меньше полутора лет», — сообщается на портале Udm-info.ru

Ижевский клуб является партнёром «Авангарда» в Высшей хоккейной лиге. По договору о сотрудничестве «Авангард» может делегировать в «Ижсталь» до 10 игроков для повышения уровня мастерства в ходе выступления в чемпионате ВХЛ. Примечательно, что с минувшего сезона «Авангард» проводит домашние матчи в Балашихе из-за разрушения домашней арены в Омске.