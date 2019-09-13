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Шат-аут Сорокина помог ЦСКА победить СКА в первом «армейском» дерби сезона

Шат-аут Сорокина помог ЦСКА победить СКА в первом «армейском» дерби сезона
Хоккей / КХЛ 0

СКА встречался с ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Московский клуб одержал гостевую победу со счётом 3:0, выиграв первое «армейское» дерби в нынешнем сезоне.

На девятой минуте счёт открыл Антон Слепышев. В середине второго периода Константин Окулов реализовал большинство. Окончательный счёт установил Сергей Калинин, поразив пустые ворота. Матч на ноль провёл Илья Сорокин. Российский вратарь отразил 20 бросков.

КХЛ - регулярный чемпионат
13 сентября 2019, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Слепышев (Киселевич) – 08:58' (5x5)   0:2 Окулов (Капризов, Вей) – 25:52' (5x4)   0:3 Калинин (Андронов, Григоренко) – 59:05' (en)

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве.

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