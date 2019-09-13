Шат-аут Сорокина помог ЦСКА победить СКА в первом «армейском» дерби сезона

СКА встречался с ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Московский клуб одержал гостевую победу со счётом 3:0, выиграв первое «армейское» дерби в нынешнем сезоне.

На девятой минуте счёт открыл Антон Слепышев. В середине второго периода Константин Окулов реализовал большинство. Окончательный счёт установил Сергей Калинин, поразив пустые ворота. Матч на ноль провёл Илья Сорокин. Российский вратарь отразил 20 бросков.

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве.