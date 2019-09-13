«Магнитка» проиграла 5 из 6 матчей и занимает предпоследнее место на Востоке КХЛ
«Ак Барс» встречался с магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Казанский клуб одержал домашнюю победу со счётом 2:1. Гости потерпели третье поражение кряду после смены Йозефа Яндача на Илью Воробьёва в должности главного тренера.
В общей сложности это четвёртое поражение подряд магнитогорского клуба и пятое в шести играх на старте сезона. На данный момент «Магнитка» занимает 11-е место в таблице Восточной конференции, имея на счету три очка.
Хуже уральского клуба в турнирной таблице на Востоке располагается только «Амур». Подопечные Александра Гулявцева проиграли все пять матчей и остаются единственной командой в лиге, не познавшей вкус побед.
Величкин: никто в «Магнитке» не отчаивается. Нет сомнений, обязательно прорвёмся
- 13 сентября 2019
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