«Магнитка» проиграла 5 из 6 матчей и занимает предпоследнее место на Востоке КХЛ

«Ак Барс» встречался с магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Казанский клуб одержал домашнюю победу со счётом 2:1. Гости потерпели третье поражение кряду после смены Йозефа Яндача на Илью Воробьёва в должности главного тренера.

В общей сложности это четвёртое поражение подряд магнитогорского клуба и пятое в шести играх на старте сезона. На данный момент «Магнитка» занимает 11-е место в таблице Восточной конференции, имея на счету три очка.

Хуже уральского клуба в турнирной таблице на Востоке располагается только «Амур». Подопечные Александра Гулявцева проиграли все пять матчей и остаются единственной командой в лиге, не познавшей вкус побед.