Ураков: несмотря на победу, недочеты в игре есть — «Торпедо» есть куда расти

Нападающий «Торпедо» Кирилл Ураков прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Йокеритом». Нижегородский клуб одержал домашнюю победу со счётом 6:5 ОТ, отыгравшись с 1:4.

«Мы проигрывали 1:4, но матч идёт 60 минут, нужно всегда играть до конца. Родные стены и болельщики гнали нас вперёд, а мы просто старались играть по тренерской установке. И это дало свои плоды.

В моменте, когда не засчитали гол, мне показалось что шайба была в воротах, так как от штанги обычно другой звук идёт. Но был просмотр – значит гола не было. Однако руки не опустились, наоборот, надо было забить такой гол, чтобы уже наверняка засчитали. Хорошо, что под занавес второго периода удалось сделать пас на Михаила Орлова и сократить разницу в счёте.

По ходу всего матча чувствовал доверие тренера и поэтому был готов выйти в овертайме. Естественно, пас на Дениса Баранцева — это не наигранная комбинация, увидел его рывок и отдал передачу. Несмотря на итоговую победу, недочеты в игре есть – нам есть куда расти», — приводит слова Уракова пресс-служба лиги.