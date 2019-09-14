Проворов: в прошлом сезоне «Филадельфия» не играла в свой лучший хоккей

Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов прокомментировал выступление клуба в минувшем сезоне.

«В прошлом сезоне на меня не давила контрактная ситуация. Просто год получился тяжёлым для всех нас, для всей команды. Мы не играли в свой лучший хоккей, не были на одной волне. Потому было тяжело каждому и всем. Но это нужно оставить в прошлом, перевернуть страницу. И пора идти со свежей энергией в новый сезон. Нам всем есть, что доказывать», — приводит слова Проворова пресс-служба НХЛ.

Ранее Проворов подписал новый контракт с клубом. Соглашение рассчитано на шесть лет со средней зарплатой $ 6,75 млн за сезон, а кроме этого Иван получит $ 12 млн в виде подписного бонуса.

Проворов был выбран «Флайерз» на драфте Национальной хоккейной лиги в 2015 году в первом раунде под общим 7-м номером. За сборную России дебютировал на чемпионате мира 2017 года, где стал бронзовым призёром.