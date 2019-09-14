Видео сокрушительного силового приёма против Пашнина в матче с «Автомобилистом»
В первом периоде матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Автомобилистом» (0:2), состоявшимся 12 сентября, произошёл любопытный эпизод.
Защитник уральской команды Алексей Василевский мощным силовым приёмом встретил в центре площадки защитника «Салавата» Михаила Пашнина, сбив того с ног. Пашнин не получил травмы и смог продолжить матч, он провёл за игру 4 силовых приёма, Василевский — 3.
Видео можно посмотреть в «твиттере» HockEye.
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