Видео сокрушительного силового приёма против Пашнина в матче с «Автомобилистом»

В первом периоде матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Автомобилистом» (0:2), состоявшимся 12 сентября, произошёл любопытный эпизод.



Защитник уральской команды Алексей Василевский мощным силовым приёмом встретил в центре площадки защитника «Салавата» Михаила Пашнина, сбив того с ног. Пашнин не получил травмы и смог продолжить матч, он провёл за игру 4 силовых приёма, Василевский — 3.

Видео можно посмотреть в «твиттере» HockEye.