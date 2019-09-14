Овечкин — Орпику: батя, ты рад, что тебе не придётся играть в этом сезоне?
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обратился в первый день тренировочного лагеря к бывшему защитнику команды Бруксу Орпику, завершившему спортивную карьеру.
В настоящий момент 38-летний американец, которого российские игроки прозвали Батей, занимает пост в департаменте «Вашингтона» по развитию игроков.
«Батя, ты рад, что тебе не придётся играть в этом сезоне?» — приводит слова Овечкина RMNB.
Американский защитник был выбран «Питтсбург Пингвинз» под 18-м номером на драфте НХЛ 2000 года. В 1035 матчах за «Пингвинз» и «Кэпиталз» Брукс набрал 194 (18+176) очка, а также 26 (4+22) баллов в 156 играх плей-офф. Орпик — обладатель Кубка Стэнли 2009 года в составе «Питтсбурга» и Кубка Стэнли — 2018 в составе «Вашингтона».
Экс-защитник «Вашингтона» Орпик получил должность в структуре клуба
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