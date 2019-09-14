Гуськов — о СКА: пока не видно, какие ребята станут лидерами и душой коллектива

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ и «Матч ТВ» Александр Гуськов поделился мнением о прошедшем матче СКА — ЦСКА (0:3).



«Если говорить о составах СКА и ЦСКА, то нужно отметить, что московские «армейцы» претерпели минимальные изменения в межсезонье, команда точечно усилилась и только стала лучше. Единственное – это психологический момент в связи с завоеванием Кубка Гагарина. Но, думаю, что всё это сходит на нет, и ребята преодолеют этот момент определённой расслабленности. У СКА, в свою очередь, изменения колоссальные, и я бы сказал, что игроков звёздного уровня у питерцев сейчас нет. Клуб видоизменился, стало чуть больше молодёжи, но пока не видно, какие ребята станут лидерами и душой коллектива. Но несмотря на это, СКА в дерби имел хорошие возможности, чтобы забить Илье Сорокину, но голкипер ЦСКА вновь показал свой класс. Конечно, это была игра двух равных соперников, но я бы, прежде всего, отметил высокую реализацию моментов московскими «армейцами», потому что 16 бросков за матч — это не так много.



Верю ли я в способности Кудашова? Чтобы об этом говорить, нужно иметь представление о работе Алексея Николаевича на таком уровне. Кудашов в последнее время был помощником, поэтому очень трудно сказать, насколько он справится со своей задачей. Другое дело, что нужно отталкиваться от самих игроков – как они воспримут Кудашова, как главного тренера? В СКА есть неплохие ребята, потенциальные лидеры, которым нужно понять свою статусность в этой команде. Это тот же Кагарлицкий, Якупов, Лехтеря. Уверен, что, когда они выйдут на пик формы, СКА будет совершенно другим», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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