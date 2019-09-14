Вайсфельд — о хорошем старте «Витязя»: для этого все звёзды сошлись

Известный хоккейный функционер, эксперт КХЛ ТВ и «Матч ТВ» Леонид Вайсфельд поделился мнением об успешном старте сезона «Нефтехимика» и «Витязя», а также прокомментировал шансы на попадание в плей-офф «Адмирала».



«Немного удивило выступление «Нефтехимика», потому что нижнекамцы слабо выглядели на предсезонке. В чём причина? Понимают, что у них нет слишком мастеровитых игроков, добиться успеха они могут только за счёт самоотдачи и выполнения тренерского задания. Собственно, это хоккеисты «Нефтехимика» и делают, поэтому есть результат.



Если говорить о «Витязе», то, во-первых, Михаил Кравец — достаточно опытный специалист, который просто раньше не работал главным тренером в КХЛ. Во-вторых, у «Витязя» есть два сильных звена. Может быть, сейчас легионеры особо и не тащат, но они очень сильные ребята, которые отвлекают на себя много внимания соперников. Плюс хорошо играет тройка Макеев — Швец-Роговой — Сёмин. Добавлю, что Кравец всегда был волевым игроком, и, видимо, он сейчас прививает своим хоккеистам такой же стиль. Так что для успеха «Витязя» на старте сезона все звёзды сошлись. Посмотрим, что будет дальше.



Что касается «Адмирала», думаю, дальневосточники, конечно, будут бороться за плей-офф, но выйти туда им будет очень сложно. Это не исключено, но маловероятно», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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