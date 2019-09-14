НХЛ подтвердила дисквалификацию Евгения Кузнецова за употребление кокаина

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов дисквалифицирован на три матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги за употребление кокаина, информирует официальный «твиттер» NHL Public Relations.



Ранее Международная федерация хоккея дисквалифицировала игрока на четыре года за употребление кокаина. Положительный результат дала допинг-проба Евгения, взятая на чемпионате мира 2019 года. Запрещённое вещество было обнаружено в допинг-пробе, которая была взята 26 мая 2019 года после матча между Россией и Чехией. Российский форвард не стал требовать вскрытия пробы B. Срок дисквалификации истечёт 12 июня 2023 года.



Кузнецов является двукратным чемпионом мира (2012, 2014), обладателем Кубка Стэнли 2018 года, а также чемпионом мира среди молодёжных команд (2011). На чемпионате мира 2019 года российская команда завоевала бронзовые медали.

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