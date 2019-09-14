Кузнецов: решил принять дисквалификацию от НХЛ. Ещё раз прошу прощения

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал трёхматчевую дисквалификацию, наложенную на него Национальной хоккейной лигой за употребление кокаина.



«Решил принять временную дисквалификацию НХЛ. Ещё раз прошу прощения, что разочаровал семью, товарищей по клубу — всех, кто является частью «Вашингтона». Обещаю сделать всё, чтобы восстановить уважение и репутацию.



Мне повезло, что есть возможность все исправить. Благодаря «Вашингтону», НХЛ и NHLPA я сделал неcколько шагов в правильном направлении. Уверен, что продолжу этот путь. Благодарю всех за поддержку и надеюсь идти вперёд. Понимаю, что у людей могут быть разные вопросы, но я больше не буду комментировать эту тему», — цитирует игрока официальный сайт «Вашингтона».

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