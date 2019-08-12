Сергачёву прогнозируют место в первой паре обороны «Тампы»

Американская телевизионная сеть NHL Network спрогнозировала сочетания пар защитников «Тампа-Бэй Лайтнинг» в новом сезоне.



По мнению экспертов, российский хоккеист Михаил Сергачёв должен занять место в первой паре защитников вместе с Виктором Хедманом. Вторую пару составят Райан Макдона и Эрик Чернак, третью — Брэйден Коберн и Кевин Шаттенкирк.

В сезоне-2018/19 21-летний Сергачёв провёл 75 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, отметившись шестью заброшенными шайбами и 26 результативными передачами при показателе полезности «+12» и 28 минутх штрафа. В плей-офф на счету россиянина одна заброшенная шайба и одна голевая передача в четырёх играх с показателем полезности «-4».



В прошедшем сезоне «Тампа» выиграла регулярный чемпионат, но не сумела преодолеть барьер первого раунда плей-офф. Подопечные Джона Купера неожиданно проиграли «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 0-4.