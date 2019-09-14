Знарок: тяжёлый календарь именно для таких команд, как «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал проигранный матч с ХК «Сочи» (0:1)



«Что здесь можно сказать? Нужно моменты реализовывать. От этого зависит успех. У нас было предостаточно моментов для этого. Но мы не смогли забить, особенно при игре «5 на 3». На самом деле тяжёлая игра, вратари действительно хорошо сыграли. У нас сложная поездка сейчас будет. Никуда не денешься. Нужно выходить на каждый матч, как на последний.



Поменял бы бригаду большинства при игре «5 на 3»? А зачем её менять, если у нас были хорошие моменты, хорошие шансы. Ребята неплохо разыгрывали. Единственное – последний бросок должен быть голевой.



Конечно, боремся с удалениями, конечно говорим. Но это всё от усталости. У «Сочи» много травмированных, у нас тоже есть травмы. Игры через день идут, календарь тяжёлый именно для таких команд, как у нас. Естественно, дисциплина должна быть на первом месте. Плюс у нас сегодня на вбрасываниях не очень получалось, отдали всю инициативу», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.

«Спартак» уступил «Сочи», Шикин оформил шат-аут