Крикунов: хорошо, что взяли очко. «Динамо» по-прежнему ищет тройки

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился впечатлениями от проигранного с череповецкой «Северсталью» (2:3 Б).



«Хорошо, что мы взяли очко. Второй период играли неплохо, третий — провалили, по буллитам проиграли. Хотя на предсезонке буллиты бросали хорошо, но тут, где всё серьезнее, забили только одну шайбу. По крайней мере, понятно, в чем дело — это я оставлю для себя.



Мы ещё тройки сегодня перетасовали, все ищем сочетание, которые бы у нас работало — звено Шипачёва вновь забило в большинстве, но нужно забивать и «5 на 5».



Игра Круглова? Это молодые ребята, 2000 года рождения — Михайлов, Круглов. Сегодня ему силёнок не хватило, пару голов пропустил, потом один забил. Это молодые ребята, они так играют — один матч вроде ничего, другую провалят. Так и растут», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

Московское «Динамо» потерпело третье поражение кряду, проиграв «Северстали»