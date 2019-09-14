Крикунов: хорошо, что взяли очко. «Динамо» по-прежнему ищет тройки

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился впечатлениями от проигранного с череповецкой «Северсталью» (2:3 Б).
«Хорошо, что мы взяли очко. Второй период играли неплохо, третий — провалили, по буллитам проиграли. Хотя на предсезонке буллиты бросали хорошо, но тут, где всё серьезнее, забили только одну шайбу. По крайней мере, понятно, в чем дело — это я оставлю для себя.
Мы ещё тройки сегодня перетасовали, все ищем сочетание, которые бы у нас работало — звено Шипачёва вновь забило в большинстве, но нужно забивать и «5 на 5».
Игра Круглова? Это молодые ребята, 2000 года рождения — Михайлов, Круглов. Сегодня ему силёнок не хватило, пару голов пропустил, потом один забил. Это молодые ребята, они так играют — один матч вроде ничего, другую провалят. Так и растут», — цитирует тренера официальный сайт клуба.
- 14 сентября 2019
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