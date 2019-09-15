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Далин: хочу показать партнёрам, что Швеция лучше, чем США

Далин: хочу показать партнёрам, что Швеция лучше, чем США
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Баффало Сэйбрз» Расмус Далин поделился мнением о грядущем сезоне и поделился ожиданиями от матчей НХЛ в Стокгольме.

«Сезон можно будет начать успешным в случае выхода в плей-офф. Если мы это сделаем, болельщики просто слетят с катушек. Будет потрясающе. После этого можно будет двигаться дальше, но основная цель на этот сезон — выйти в плей-офф. Наша команда действительно должна верить в то, что способна выйти в плей-офф. У нас так много молодых талантов, и мне хочется быть частью команды, которая побеждает.

Матч в Швеции? Это будет особенным опытом не только для меня, но и для друзей с родными. Они не могут приехать в США, потому что это слишком дорого и далеко. Для меня многое значит провести на их глазах матч НХЛ. Поездка обещает быть удивительной, и я очень воодушевлен шансом повидаться с семьей.

Я просто хочу показать партнёрам, какая это красивая страна. Большинство из ребят были только в Северной Америке, и никогда в Европе. Я покажу, что Швеция лучше, чем США », — цитирует игрока официальный сайт лиги.

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