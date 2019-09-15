«Адмирал» отправился в Москву на вторую выездную серию сезона

Сегодня, 15 сентября, «Адмирал» вылетел в Москву на вторую выездную серию игр. Сначала команда Сергея Светлова сыграет с московским «Динамо» (17 сентября), ЦСКА (19 сентября) и «Сочи» (21 сентября), а завершится поездка двумя матчами с «Амуром» в Хабаровске (24 и 26 сентября).

В поездку отправились следующие игроки:



голкиперы: Иван Веремчук, Антон Красоткин, Юхо Олкинуора;



защитники: Адам Альмквист, Никита Бобряшов, Кирилл Дьяков, Руслан Ибатуллин, Юрий Козловский, Шон Лалонд, Иван Мищенко, Степан Островский, Александр Родионов, Александр Угольников;



нападающие: Мартин Бакош, Владимир Бутузов, Денис Вихарев, Кирилл Воронин, Константин Глазачев, Глеб Зайцев, Александр Коннов, Иван Лисин, Олег Ломако, Александр Мерескин, Юрий Петров, Дмитрий Сидляров, Александр Стрельцов, Василий Стрельцов, Маркус Юнг.