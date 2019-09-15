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«Адмирал» отправился в Москву на вторую выездную серию сезона

«Адмирал» отправился в Москву на вторую выездную серию сезона
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 15 сентября, «Адмирал» вылетел в Москву на вторую выездную серию игр. Сначала команда Сергея Светлова сыграет с московским «Динамо» (17 сентября), ЦСКА (19 сентября) и «Сочи» (21 сентября), а завершится поездка двумя матчами с «Амуром» в Хабаровске (24 и 26 сентября).

В поездку отправились следующие игроки:

голкиперы: Иван Веремчук, Антон Красоткин, Юхо Олкинуора;

защитники: Адам Альмквист, Никита Бобряшов, Кирилл Дьяков, Руслан Ибатуллин, Юрий Козловский, Шон Лалонд, Иван Мищенко, Степан Островский, Александр Родионов, Александр Угольников;

нападающие: Мартин Бакош, Владимир Бутузов, Денис Вихарев, Кирилл Воронин, Константин Глазачев, Глеб Зайцев, Александр Коннов, Иван Лисин, Олег Ломако, Александр Мерескин, Юрий Петров, Дмитрий Сидляров, Александр Стрельцов, Василий Стрельцов, Маркус Юнг.

Три очка Глазачева и шат-аут Олкинуоры помогли «Адмиралу» победить «Барыс»
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