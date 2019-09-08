Копитар рассказал, как изменится игра «Лос-Анджелеса» с приходом Маклеллана

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар поделился мнением о новом тренере команды Тодде Маклеллане.

«Никого не устраивает, как мы провели прошлый чемпионат. Нам есть что доказывать. Что может быть сильнее такой мотивации? Все ребята хорошо проработали летом. Появление Тодда позволит всё начать заново, у него свежий взгляд. Это именно то, что нам нужно. Теперь нам надо хорошо стартовать в чемпионате. 12 сентября мы начнём подготовку к первому матчу, поработаем над взаимопониманием, физикой, настроем. Я это знаю. Нам это нужно.

С Тоддом мы точно начнем играть динамичнее. Знаю, что в его командах спецбригады действуют очень хорошо. Пожалуй, это главное, на что обратил внимание, играя с «Сан-Хосе» и «Эдмонтона» и даже с «Детройтом», где он был помощником тренера. Так что, уверен, он займётся этим и у нас», – цитирует Копитара официальный сайт НХЛ.