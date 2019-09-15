Ковальчук: в НХЛ возможно всё. «Сент-Луис» взял Кубок, занимая последнее место

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук поделился ожиданиями от предстоящего сезона Национальной хоккейной лиги.

«Выход в плей-офф? Я верю, что нам это по силам. В НХЛ всё возможно. „Сент-Луис“ выиграл Кубок, а в середине сезона „Блюз“ занимали последнее место в лиге. Надо работать, играть как команда. В одиночку ничего не сделаешь. Побеждает команда. У нас будут новички, но здесь есть костяк, и лидеры знают, что нужно для победы. Это самое главное», — цитирует Ковальчука официальный сайт НХЛ.

В минувшем сезоне «короли» заняли последнее место в Западной конференции, одержав лишь 31 победу в 82 матчах. Контракт российского форварда рассчитан ещё на два сезона со среднегодовой зарплатой в $ 6,25 млн.