Ковальчук: в НХЛ возможно всё. «Сент-Луис» взял Кубок, занимая последнее место
Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук поделился ожиданиями от предстоящего сезона Национальной хоккейной лиги.
«Выход в плей-офф? Я верю, что нам это по силам. В НХЛ всё возможно. „Сент-Луис“ выиграл Кубок, а в середине сезона „Блюз“ занимали последнее место в лиге. Надо работать, играть как команда. В одиночку ничего не сделаешь. Побеждает команда. У нас будут новички, но здесь есть костяк, и лидеры знают, что нужно для победы. Это самое главное», — цитирует Ковальчука официальный сайт НХЛ.
В минувшем сезоне «короли» заняли последнее место в Западной конференции, одержав лишь 31 победу в 82 матчах. Контракт российского форварда рассчитан ещё на два сезона со среднегодовой зарплатой в $ 6,25 млн.
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