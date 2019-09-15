«Куньлунь» победил «Трактор» в повторном матче в Шэньчжэне

«Куньлунь Ред Стар» победил «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Драконы» победили со счётом 2:1, взяв реванш за поражение в матче, который состоялся вчера, 14 сентября. В первом матче чёрно-белые так же победили со счётом 2:1.

Команда Курта Фрэйзера уступала со счётом 0:1 и отыгралась только на старте третьего периода. Шайба была заброшена курьёзным образом. Защитник «Трактора» Юрий Сергиенко за воротами пытался выполнить пас партнёру, угодил в конёк арбитру Евгению Ромасько, в результате чего шайба вылетела на пятак, откуда Тайлер Вон легко переправил её в ворота. Спустя три минуты Брэндон Дефацио вывел «Куньлунь» вперёд, установив окончательный счёт в матче.

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве.