«Куньлунь» установил третий результат в клубной истории по посещаемости

«Куньлунь Ред Стар» победил «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Драконы» победили со счётом 2:1, взяв реванш за поражение в матче, который состоялся вчера, 14 сентября. В первом матче чёрно-белые тоже победили со счётом 2:1.

Матч был сыгран в Шэньчжэне на 18-тысячной арене, построенной к проведению Универсиады. Согласно данным официального сайта КХЛ, встречу посетили 8115 зрителей, что является третьим результатом в клубной истории по аудитории домашнего матча.

В регулярном сезоне-2016/17 на арене «Ле Спортс-центр» в Пекине дважды собралось 8300 зрителей. Последние два сезона китайский клуб отыграл в Шанхае на арене «Фэйян» вместимостью 4800 зрителей. В минувшем сезоне средняя посещаемость — 2541 зритель.