Свечников: я не супергерой, чтобы лезть на Овечкина. Он первым скинул краги

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников рассказал о подробностях драки с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.
«Мы ударили друг друга по клюшкам, дальше всё пошло само собой. Я не супергерой, чтобы лезть первым. Овечкин первым скинул краги, и я не ожидал этого. Я его всегда уважал. А на льду я выхожу и делаю свою работу. Я ударился, когда падал. Это не было сильное сотрясение, все прогнозы изначально были оптимистичными.
Овечкин сказал, что в 19 лет так бы себя не повёл? Я слышу в первый раз. Не читал его интервью. На самом деле, без разницы, сколько лет игроку – просто играешь в свой хоккей и не боишься, что можно толкнуть кого-то.
Реакция брата? Он мой старший брат, и ему было немного обидно в этой ситуации. Так он поддержал меня, мне это приятно», — цитирует Свечникова «Спорт Бизнес Online».
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