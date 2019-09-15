Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Мельничук — о первом матче за СКА с 2017 года: в целом было не тяжело

Мельничук — о первом матче за СКА с 2017 года: в целом было не тяжело
Хоккей / КХЛ 0

Вратарь СКА Алексей Мельничук прокомментировал победу со счётом 3:2 в матче с «Йокеритом».

«Рядовая игра, мы хорошо сыграли в большинстве и меньшинстве. Для меня игра не рядовая? (Мельничук сыграл за СКА впервые с 2017 года. — Прим. «Чемпионата».) Ну я же играл в хоккей. Всё нормально, предсезонку прошли, у нас с защитниками уже есть контакт. В целом было не тяжело. Результатом доволен. Не ёкнуло, когда пропустил на 27-й секунде второго периода. Рундбладу ничего не говорил — зачем по горячке? Завтра разберёмся с защитниками.

Тяжёлая игра, хорошо, что выиграли. В моментах с пропущенными шайбами даже Третьяк не подтащил бы? Нет шайб, которые нельзя поймать. Мы разберём сегодня-завтра эти моменты», — передаёт слова Мельничука корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Пашков — о СКА: класс команды снизился, не всё хорошо с вратарской линией
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент