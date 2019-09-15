Мельничук — о первом матче за СКА с 2017 года: в целом было не тяжело

Вратарь СКА Алексей Мельничук прокомментировал победу со счётом 3:2 в матче с «Йокеритом».



«Рядовая игра, мы хорошо сыграли в большинстве и меньшинстве. Для меня игра не рядовая? (Мельничук сыграл за СКА впервые с 2017 года. — Прим. «Чемпионата».) Ну я же играл в хоккей. Всё нормально, предсезонку прошли, у нас с защитниками уже есть контакт. В целом было не тяжело. Результатом доволен. Не ёкнуло, когда пропустил на 27-й секунде второго периода. Рундбладу ничего не говорил — зачем по горячке? Завтра разберёмся с защитниками.



Тяжёлая игра, хорошо, что выиграли. В моментах с пропущенными шайбами даже Третьяк не подтащил бы? Нет шайб, которые нельзя поймать. Мы разберём сегодня-завтра эти моменты», — передаёт слова Мельничука корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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