Кросби: «Питтсбург» всегда будет претендовать на победу в Кубке Стэнли

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби оценил перспективы команды в ближайшие годы.
«Не думаю, что кто-то из нас может предсказать, когда закроется чемпионское окно «Питтсбурга». Пусть остальные рассуждают об окне и спекулируют на данную тему. Учитывая то, как мы тренируемся и ожидания от нас, «Питтсбург» всегда будет претендовать на победу в Кубке Стэнли.
Меня лично никак не мотивирует знание, что у меня осталось четыре года. Каждый год — отдельной вызов. И этого достаточно. На этом я и буду фокусироваться.
—Мы не говорили о чемпионской команде в декабре 2016 года, но смогли найти способ победить, верно? Так что надо идти год за годом и готовиться показывать максимум. Команда хочет выигрывать главный приз каждый год вне зависимости от твоего возраста. Каждый год я смотрю на это одинаково», — приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.
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