Бобровский: не считаю хоккей работой — это моя страсть

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский после первой тренировки в составе своей новой команды рассказал о подготовке к грядущему сезону Национальной хоккейной лиги и признался, что не считает хоккей работой.



«Не будем торопиться. Не надо ничего форсировать. У нас ещё есть три недели до первого матча. Надо двигаться вперёд шаг за шагом. Никто не хочет выстрелить в первые три дня, а потом провалиться.



Я не считаю это работой. Мне нравится то, что я делаю. Это моя страсть. Я люблю хоккей, мне нравится быть вратарём. Это доставляет мне удовольствие. Мне интересно. Я не думаю о времени, когда работаю в зале или на льду. Это моя жизнь. Всё сводится к тому, кем хочешь быть, что тебе нужно, что тебе пригодится. Идёшь к этому постепенно, шаг за шагом, и это доставляет мне удовольствие», — приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ.

Бобровский спел в караоке хит «Сектора газа» «Пора домой»