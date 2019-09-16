Бобровский: не считаю хоккей работой — это моя страсть

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский после первой тренировки в составе своей новой команды рассказал о подготовке к грядущему сезону Национальной хоккейной лиги и признался, что не считает хоккей работой.
«Не будем торопиться. Не надо ничего форсировать. У нас ещё есть три недели до первого матча. Надо двигаться вперёд шаг за шагом. Никто не хочет выстрелить в первые три дня, а потом провалиться.
Я не считаю это работой. Мне нравится то, что я делаю. Это моя страсть. Я люблю хоккей, мне нравится быть вратарём. Это доставляет мне удовольствие. Мне интересно. Я не думаю о времени, когда работаю в зале или на льду. Это моя жизнь. Всё сводится к тому, кем хочешь быть, что тебе нужно, что тебе пригодится. Идёшь к этому постепенно, шаг за шагом, и это доставляет мне удовольствие», — приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ.
- 16 сентября 2019
-
09:26
-
09:10
-
08:48
-
01:00
-
00:18
-
00:00
- 15 сентября 2019
-
23:43
-
23:19
-
22:55
-
22:40
-
22:07
-
21:46
-
21:31
-
21:04
-
20:39
-
20:32
-
20:26
-
20:21
-
20:19
-
20:10
-
20:08
-
20:03
-
19:59
-
19:56
-
19:27
-
19:25
-
19:21
-
19:18
-
18:53
-
18:48
-
18:12
-
17:36
-
17:14
-
17:01
-
16:35