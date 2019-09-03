Кого первым уволят на Востоке? Рейтинг тренеров КХЛ

Если в прошлом году в Восточной конференции перед началом сезона тренеры сменились в десяти командах (кроме «Ак Барса», «Нефтехимика» и «Сибири»), то теперь наоборот, тренеры поменялись только в Казани, Новосибирске и Челябинске. Можно сказать, тишина и порядок. Но для некоторых тренеров – лишь затишье перед бурей. Разбираемся, где царит гармония и доверие, а где в случае неудач на тренера укажут первым.

Квартальнов – один из символов перестройки «Ак Барса». Он со своим тренерским штабом будет менять имидж команды– после закрытого и консервативного хоккея Билялетдинова она станет моложе, наглее, веселее и при этом останется претендентом на Кубок Гагарина. Квартальнов был одним из любимых игроков нынешнего президента Республики Минниханова – с таким кредитом доверия тренер может спокойно работать и ни о чем не беспокоиться. Пора брать Кубок Гагарина, которого, к сожалению, у Дмитрия Вячеславовича нет. Пока нет.

Квартальнов – новый герой «Ак Барса»? Это будет отличная партия для всех Дмитрий Вячеславович проведёт в Казани перестройку и подготовит «Ак Барс» для новых больших побед.

Вероятность отставки: 1%.

У канадского специалиста отлично складывается в «Авангарде»: команда вышла в финал Кубка Гагарина, а Боба хвалят как игроки, так и руководство. Крылов в недавнем прямом эфире с болельщиками признался, что с Хартли планируется продлить контракт. Причем на довольно длительный срок, ведь Боба на тренерской скамейке хотят увидеть в Омске (новую арену, напомним, планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году). Видно, что планы на Хартли в «Авангарде» дальновидные. Тренеру остаётся пожелать побед, а Омску – терпения и крепкого фундамента.



Вероятность отставки: 1%.

Скабелка в прошлом сезоне с казахстанской командой прыгнул выше головы: «Барыс» первыми остановили «Автомобилист», а по итогам «регулярки» финишировали вторыми в Конференции в аккурат за екатеринбургским коллективом, обойдя в дивизионе будущих финалистов Востока «Авангард» и «Салават Юлаев». Главное испытание тренера ждало впереди – сборная Казахстана вернулась в элитный дивизион, и к Скабелке не осталось никаких вопросов. Кажется, Скабелка стремится к недосягаемому в «Барысе» – команда старается не зависеть от легионеров, условные Михайлис, Сагадеев, Шевченко и так далее также способны влиять на игру и, соответственно, результат. Единственное, что смутило в прошлом сезоне – «Барыс» после ударной «регулярки» едва не вылетел в первом раунде от нижегородского «Торпедо», и казалось, что нур-султанцы ничем не удивили нижегородцев и прошли дальше лишь за счет силы состава. Скабелка не славится гибкостью – если это не станет помехой, то «молодчики» вновь будут бороться за победу в дивизионе.



Вероятность отставки: 10%.

Петерис стал чемпионом «предсезонки» с «Трактором», и в команде уже заикаются о Кубке Гагарина. Говорить об этом, конечно, пока рано (при всём уважении к двум выигранным турнирам летний хоккей забывается с первым днем осени), но после такого плодотворного лета от «Трактора» по сравнению с прошлым сезоном ждут прогресса. Единственное, что настораживает, – кажется, что у «Трактора» нет проблем (хотя вроде бы радоваться надо), но это обманчивый взгляд. Это понимает и сам Петерис, который даже после пары победных летних матчей проводил серьезный разговор с командой. У «Трактора» самый насыщенный календарь в сентябре, тяжёлая поездка на Дальний Восток – наверняка пойдут поражения. Как будет переживать стрессовые и кризисные ситуации «Трактор», увидим в течение сезона.



Вероятность отставки: 15%

«Глупо критиковать хоккей Квартальнова». Большое интервью со Скудрой Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра рассказал, в какой хоккей будет играть его команда.

Мартемьянов осенью прошлого года был главным героем лиги: екатеринбургский клуб одержал 18 побед подряд и стал первым в Конференции и впервые в истории преодолел первый раунд плей-офф. Теперь от «Автомобилиста» ждут новых свершений, и Мартемьянову наверняка придётся непросто: оборона не усилилась, перед началом сезона выбыли Дацюк и Голышев. Есть Коварж, а за его спиной молодёжь: Фомин, Гросс и Галкин, которые, конечно, подстрахуют, но в случае травмы чеха у екатеринбургского коллектива могут возникнуть серьезные проблемы. Если у руководства от «регулярки» «Автомобилиста» нет завышенных ожиданий в виде повторения прошлогоднего результата, то позиции Мартемьянова незыблемы.



Вероятность отставки: 15%.

Надо отдать Цулыгину должное: в свой первый год он пережил весь негатив по отношению к себе (тренера подкалывали даже игроки молодёжной сборной), вывел команду в финал конференции и сохранил работу. Леонид Вайсфельд говорил, что Цулыгин может стать эдаким Билялетдиновым для «Салавата Юлаева» — местным сильным тренером на годы вперёд. Пока же в Уфе, несмотря на «бронзу», продлили контракт молодого тренера всего на один год. Цулыгина поддерживают и руководство, и игроки. Но вспомните прежнюю «регулярку»: Цулыгин уколы в свой адрес получал вполне заслуженно, так как команда выглядела разобранной и слабой – легионеры отбывали номер, доходило до драк, а история с Шэном стала наглядным примером того, как тренер в прямом смысле боится доверять молодому игроку. Если «Салават» вновь начнёт лихорадить, а Цулыгин отделываться односложными фразами – финт «слабая регулярка – сильный плей-офф» может уже и не сработать.



Вероятность отставки: 30%

Умарк назвал «Салават» следующим чемпионом. Смело, но реально ли это? Соперники не стали слабее, а уфимцы пока не восполнили все потери.

Светлов достойно перенёс с командой начало прошлого сезона, и после неудачного старта команда обошла «Амур» и до середины февраля имела теоретические шансы на попадание в плей-офф. С тренером планировали заключить двухлетний контракт, но в итоге пришли к однолетнему соглашению. Состав по сравнению с прошлым сезоном стал сильнее– помимо сохранения костяка появились добротные легионеры. Однако Светлов ни в одной из команд не задерживался больше, чем на сезон: например, в «Атланте» и «Ладе» тренера на второй год увольняли в начале чемпионата. Тенденция продолжиться не должна: Светлову в «Адмирале» доверяют, а дальневосточному коллективу вполне по силам выступить лучше, чем в прошлом чемпионате.



Вероятность отставки: 30%

Для Заварухина нынешний сезон станет первым в КХЛ в качестве главного тренера, но спрашивать с него результат будут сразу же, на привыкание и раскачку времени не будет. Если начнется серия поражений – в «Сибири» уже летом с игроками расстаются, не церемонясь, поэтому тренеру нужно сходу показывать, что в Новосибирске не ошиблись с рискованным выбором. Если Заварухин к декабрю будет в восьмёрке или рядом с ней – никаких санкций не последует, да и две шоковые терапии в виде Юрзинова и Андриевского в прошедших двух сезонах «Сибири» плей-офф не принесли.



Вероятность отставки: 35%.

В «Амуре» за пять лет только один тренер отработал полноценный сезон – Мартемьянов, выведший команду в плей-офф. Гулявцев произвел впечатление работой в «Северстали», но состав у «Амура» после удручающего последнего чемпионата не улучшился. Волшебником тренер для Хабаровска не станет – и тут уже вопрос к руководству, насколько они осознают, что даже если на скамейку поставить Быкова, Бэбкока и Грёнборга, то команда в плей-офф всё равно не попадёт.



Вероятность отставки: 50%.

У Фрейзера довольно специфическое место работы – Китай и состав для борьбы за восьмёрку, но при этом готовый в любой момент променять плей-офф КХЛ на игру в Европе или отдых. В прошлом сезоне американец принял команду за 12 матчей до окончания чемпионата – 10 поражений и две победы. Фрейзер работал в «Атланте Трэшерз», возглавлял сборную Беларуси (2006-2008), до прошлого сезона работал помощником в «Далласе». Если Фрейзер сработается с командой и вдохновит ее идеей пробиться в плей-офф – шансы доработать до конца сезона есть. Но данный расклад событий, увы, маловероятен.



Вероятность отставки – 65%.

По словам президента команды, команда должна обязательно выполнить задачу выйти в плей-офф. С командой, где главная российская надежда в нападении – Фазлеев, а основной вратарь Барулин, проигравший в «Сочи» конкуренцию Шикину. Будут поражения (их уже на предсезонке набралось достаточно), и немало, зона плей-офф будет далеко, и, естественно, будут спрашивать с Буцаева. В прошлом сезоне Назарова уволили, когда отставание от восьмёрки не было критичным– должно случиться чудо, чтобы Буцаев устоял на тренерском мостике и привел этот разношёрстный и «ветеранистый» коллектив хотя бы к девятому месту.

Вероятность отставки: 75%

В Магнитогорске порой явно штормит. Кинэн и Воробьёв с Кубками Гагарина не могли доработать до конца сезона – с Яндачем, провалившим плей-офф, двухлетний контракт расторгать не стали и вручили один из самых крепких составов на Востоке. Если в прошлом году у «Металлурга» была невнятная селекция (один Булирж чего стоит) и средние легионеры, то теперь у Яндача есть ресурсы и возможности для улучшения результатов. А теперь отмотаем карьеру Яндача чуть назад: у чешского специалиста нет ни одного трофея, а сборная Чехии на двух ЧМ дважды вылетала в четвертьфинале, а на Олимпиаде без энхаэловцев стала четвёртой. Почему Яндач вдруг сейчас резко станет топовым тренером, который вернет «Магнитку» для начала в финал конференции, решительно непонятно. Для Яндача, как он сам говорил, будет победой доработать до конца контракта – кажется, и тут чешский тренер проиграет.



Вероятность отставки – 80%.