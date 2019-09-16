Пашков: «Металлургу» нужно терпеть и ждать, но там этого не любят

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о неудачных результатах магнитогорского «Металлурга».



«Думаю, что в кризисе «Металлурга» заметен целый комплекс причин. Увы, команда никак не может выправиться. Здесь, конечно, есть и тренерский фактор, и заваленный подготовительный период при Йозефе Яндаче. Предсезонка, судя по нынешним результатам, была проведена «Металлургом» некачественно. Все признаки этого налицо.



Не может не сказываться и селекция. По именам «Металлург» усилился мощно, но отдачи от всех этих громких приобретений мы пока не видим. Необходимо было учитывать возможности и перспективы всех подписанных игроков, в том числе и легионеров.



Не видно Мозякина. Сейчас он не играет в «Магнитке» той роли, которую играл даже в прошлом сезоне, не говоря уже о лучших годах Магнитогорска. Нет первого звена, нет ведущего игрока, пришёл новый главный тренер. Посмотрите, сколько всего. Надо ждать и терпеть, хотя в Магнитогорске не любят ждать. Там хотят побед непременно сейчас. Но, повторюсь, надо терпеть. И руководству, и болельщикам. Сейчас какие-либо изменения только усугубят ситуацию. Нужно проявлять спокойствие и ждать, когда команда выйдет из кризиса и наберёт ход», — рассказал Пашков «Чемпионату».

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