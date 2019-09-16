«Мозякин не тот, он уже не первое звено». Почему посыпался «Металлург»

Магнитогорский «Металлург» потерпел шесть поражений в семи матчах на старте регулярного чемпионата КХЛ. Это худший старт в истории КХЛ для уральского клуба. В причинах неудач «Магнитки» разбираются олимпийские чемпионы Александр Пашков и Александр Кожевников, заслуженный тренер России Юрий Новиков и известный хоккейный функционер, эксперт КХЛ ТВ и «Матч ТВ» Леонид Вайсфельд.

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«Не видно Мозякина, нет первого звена»

Олимпийский чемпион Александр Пашков заявил, что у уральцев совсем не видно лидеров, включая капитана Сергея Мозякина.

«Думаю, что в кризисе «Металлурга» заметен целый комплекс причин. Увы, команда никак не может выправиться. Здесь, конечно, есть и тренерский фактор, и заваленный подготовительный период при Йозефе Яндаче. Предсезонка, судя по нынешним результатам, была проведена «Металлургом» некачественно. Все признаки этого налицо.

Пашков: Не видно Мозякина. Сейчас он уже не первое звено и не играет в «Магнитке» той роли, которую играл даже в прошлом сезоне, не говоря уже о лучших годах в Магнитогорске.

Не может не сказываться и селекция. По именам «Металлург» усилился мощно, но отдачи от всех этих громких приобретений мы пока не видим. Необходимо было учитывать возможности и перспективы всех подписанных игроков, в том числе и легионеров.

Не видно Мозякина. Сейчас он уже не первое звено и не играет в «Магнитке» той роли, которую играл даже в прошлом сезоне, не говоря уже о лучших годах Магнитогорска. Нет первого звена, нет ведущего игрока, пришёл новый главный тренер. Посмотрите, сколько всего. Надо ждать и терпеть, хотя в Магнитогорске не любят ждать. Там хотят побед непременно сейчас. Но, повторюсь, надо терпеть. И руководству, и болельщикам. Сейчас какие-либо изменения только усугубят ситуацию. Нужно проявлять спокойствие и ждать, когда команда выйдет из кризиса и наберёт ход».

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«Физическое состояние уральцев совершенно неудовлетворительное»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников сделал акцент на физическом состоянии «Металлурга».

«По команде видно, что физическое состояние уральцев совершенно неудовлетворительное. «Магнитка» не бежит, нет никаких скоростей. Йозеф Яндач, который готовил «Магнитогорск» к сезону – это не тренер для топ-клуба, которым является «Металлург». Не понимаю, по каким причинам его вообще приглашали в клуб. В итоге мы пришли к тому, что команда не готова.

Кожевников: По команде видно, что физическое состояние уральцев совершенно неудовлетворительное. «Магнитка» не бежит, нет никаких скоростей.

Вся ситуация удивительна тем, что «Металлург» имеет одну из лучших защитных линий, по крайней мере по именам. Посмотрите, сколько классных защитников у «Металлурга», но игры по-прежнему нет. Недавно новым главным тренером назначили Илью Воробьёва, но сразу же команда не может заиграть. Нужно время, чтобы все вкатились. Состав есть, сейчас настало время поработать для Воробьёва.

Каждый тренер приносит в команду своё видение игры, свою тактику, свои методы. Воробьёв прекрасно знает «Металлург», в команде его тоже все знают. Нужно сплотиться, объединиться всем в коллективе. А сейчас получается, что два хоккеиста играют в одном ритме, три – в другом. И наоборот. Это не дело. Опять же, некому забивать. Мозякин не тот, нужно создавать ударное звено. Думаю, уральцы помучаются ещё пару матчей, после чего восстановятся и найдут свою игру».

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«Сейчас Воробьёву нужно работать над тренерской психологией»

Заслуженный тренер России Юрий Новиков посоветовал Илье Воробьёву поработать над тренерской психологией.

«Ситуация, конечно, неприятная. Не думаю, что тренер может так угробить команду. Это практически невозможно, даже если игроки гуляют и выпивают, хотя это к Магнитогорску явно не относится. Таков спорт. Великий баскетбольный тренер Гомельский всегда говорил, что важна госпожа удача. Это ставится чуть ли не во главу угла.

Я верю в предсезонную подготовку, в плане развития она очень важна. Тактика, физика, психология. Если предсезонка провалена, то сложно на что-то рассчитывать. Но я не думаю, что у «Магнитки» она была провалена Яндачем до такой степени, чтобы команда сыпалась. Состав у «Металлурга» явно не для падения. Большой вопрос, почему не работают атака и оборона.

Сейчас Воробьёву нужно работать над тренерской психологией. Я помню, как над ней работали Карпов, Эпштейн. Их наследие до конца не изучено. Роль тренера свелась к роли полуменеджера. Но тренер – это великая и глубокая профессия. Это и палач, и отец родной. Всё должно быть в одном лице. Будем надеяться и верить, что «Магнитка» в итоге выберется из этой ямы».

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«Не считаю, что у «Магнитки» сильный состав»

Известный хоккейный функционер, эксперт КХЛ ТВ и «Матч ТВ» Леонид Вайсфельд назвал состав «Магнитки» одной из проблем.

«Нет какой-то одной причины, почему «Металлург» играет неудачно. Тут целый комплекс всего. С моей точки зрения, стоит выделить вопрос относительно состава. По моему мнению, это одна из проблем. Я не считаю, что у «Магнитки» сильный состав. Я считаю, что он не сбалансированный. Не могу сказать, что в клубе собрались жирные коты, но и голодных людей там нет.

Нельзя не отметить и тренерский вопрос. Это вторая проблема. Да, вместо Йозефа Яндача назначили Илью Воробьёва. Но как можно сразу ждать от Воробьёва чудес? Схожая ситуация в «Спартаке», где все ждут чудес Знарка и думают, что он непременно должен привести красно-белых к чемпионству. Воробьёв, несомненно, что-то поменяет, но для этого ему нужно время».