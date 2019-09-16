Бэбкок — о Марнере: мы не бизнесмены, коммерческие вопросы даются с трудом

Главный тренер клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок прокомментировал приезд форварда Митчелла Марнера в расположение клуба. Напомним, позавчера нападающий подписал новый контракт с канадской командой на шесть лет и $ 65 млн.



«Марнеру нравится быть здесь, нравится быть хоккеистом. Мы не бизнесмены, но порой нам приходится решать коммерческие вопросы. Это не доставляет никакого удовольствия, даётся с трудом. Сейчас мы очень рады, что он здесь. У него гора с плеч упала, он доволен собой и готов двигаться дальше», — приводит слова Бэбкока официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



В сезоне-2018/19 Марнер набрал 94 (26+68) очка в 82 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф отметился 4 (2+2) баллами в 7 играх.

Марнер согласовал с «Торонто» шестилетний контракт на $ 65,3 млн