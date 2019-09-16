Тренер «Ак Барса»: в матче с «Северсталью» будут перестановки в обороне и атаке

Тренер «Ак Барса» Игорь Горбенко перед матчем с «Северсталью» отметил сильные стороны будущего соперника и анонсировал перестановки в составе команды.



«Самое главное – сыграть правильно: это хорошая, быстрая команда с характером, держит очень высокий темп за счёт того, что накладывает постоянно звенья, короткими сменами играет. У них быстрое нападение, активно играют по шайбе, поэтому нам будет нужно сегодня максимально потрудиться.



Игра против «Металлурга» была и физически, и эмоционально сложная – первая игра дома. Хорошо, что победили, проявили характер, забили голы вовремя, где-то удача была на нашей стороне. Игра была ровная, тяжёлая для ребят. Восстановились, готовимся.



Перестановки будут и в линии обороны, и в линии нападения. О них расскажем ближе к игре», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

Одержит ли «Локомотив» Мактавиша третью победу подряд?