Кожевников: «Металлург» не бежит, игры нет, Мозякин не тот

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о кризисе в магнитогорском «Металлурге».



«По команде видно, что физическое состояние уральцев совершенно неудовлетворительное. «Магнитка» не бежит, нет никаких скоростей. Йозеф Яндач, который готовил «Магнитогорск к сезону, – это не тренер для топ-клуба, которым является «Металлург». Не понимаю, по каким причинам его вообще приглашали в клуб. В итоге мы пришли к тому, что команда не готова.



Вся ситуация удивительна тем, что «Металлург» имеет одну из лучших защитных линий, по крайней мере по именам. Посмотрите, сколько классных защитников у «Металлурга», но игры по-прежнему нет. Недавно новым главным тренером назначили Илью Воробьёва, но сразу же команда не может заиграть. Нужно время, чтобы все вкатились. Состав есть, сейчас настало время поработать для Воробьёва.



Каждый тренер приносит в команду своё видение игры, свою тактику, свои методы. Воробьёв прекрасно знает «Металлург», в команде его тоже все знают. Нужно сплотиться, объединиться всем в коллективе. А сейчас получается, что два хоккеиста играют в одном ритме, три – в другом. И наоборот. Это не дело. Опять же, некому забивать. Мозякин не тот, нужно создавать ударное звено. Думаю, уральцы помучаются ещё пару матчей, после чего восстановятся и найдут свою игру», — рассказал Кожевников «Чемпионату».

«Мозякин не тот, он уже не первое звено». Почему посыпался «Металлург» Эксперты – о провальном старте уральского топ-клуба, который расположился на самом дне турнирной таблицы.