Степанов ищет маленького болельщика, чтобы подарить клюшку

Нападающий минского «Динамо» Андрей Степанов ищет маленького болельщика белорусской команды. Форвард через социальные сети хочет найти мальчика, пришедшего на игру с «Металлургом» с плакатом «Андрей, подари клюшку». Игрок пообещал вручить болельщику свою клюшку.



«Спасибо, что пришёл на матч и болел за нас! Мы очень старались порадовать тебя и всех болельщиков! Отзовись, я подарю тебе клюшку!



P.S.



Клюшек на всех не хватит, но, может быть, после следующей домашней победы над «Магниткой» подарю ещё кому-нибудь», — написал игрок.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Андрея Степанова.



Напомним, в последней игре минское «Динамо» одержало сенсационную домашнюю победу над магнитогорским «Металлургом» со счётом 3:2.