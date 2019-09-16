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Степанов ищет маленького болельщика, чтобы подарить клюшку

Степанов ищет маленького болельщика, чтобы подарить клюшку
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий минского «Динамо» Андрей Степанов ищет маленького болельщика белорусской команды. Форвард через социальные сети хочет найти мальчика, пришедшего на игру с «Металлургом» с плакатом «Андрей, подари клюшку». Игрок пообещал вручить болельщику свою клюшку.

«Спасибо, что пришёл на матч и болел за нас! Мы очень старались порадовать тебя и всех болельщиков! Отзовись, я подарю тебе клюшку!

P.S.

Клюшек на всех не хватит, но, может быть, после следующей домашней победы над «Магниткой» подарю ещё кому-нибудь», — написал игрок.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Андрея Степанова.

Напомним, в последней игре минское «Динамо» одержало сенсационную домашнюю победу над магнитогорским «Металлургом» со счётом 3:2.

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