Степанов ищет маленького болельщика, чтобы подарить клюшку
Нападающий минского «Динамо» Андрей Степанов ищет маленького болельщика белорусской команды. Форвард через социальные сети хочет найти мальчика, пришедшего на игру с «Металлургом» с плакатом «Андрей, подари клюшку». Игрок пообещал вручить болельщику свою клюшку.
«Спасибо, что пришёл на матч и болел за нас! Мы очень старались порадовать тебя и всех болельщиков! Отзовись, я подарю тебе клюшку!
P.S.
Клюшек на всех не хватит, но, может быть, после следующей домашней победы над «Магниткой» подарю ещё кому-нибудь», — написал игрок.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Андрея Степанова.
Напомним, в последней игре минское «Динамо» одержало сенсационную домашнюю победу над магнитогорским «Металлургом» со счётом 3:2.
- 16 сентября 2019
-
15:24
-
15:00
-
14:50
-
14:30
-
13:59
-
13:33
-
13:08
-
12:49
-
12:33
-
12:14
-
11:49
-
11:34
-
11:30
-
11:16
-
11:01
-
10:49
-
10:40
-
10:25
-
09:53
-
09:44
-
09:26
-
09:10
-
08:48
-
01:00
-
00:18
-
00:00
- 15 сентября 2019
-
23:43
-
23:19
-
22:55
-
22:40
-
22:07
-
21:46
-
21:31
-
21:04
-
20:39
Партнерский контент