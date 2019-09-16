«Авангард» обыграл ситуацию с травмами лидеров

Пресс-служба «Авангарда» обыграла ситуацию с травмами ведущих хоккеистов команды. Ранее стало известно, что в клубный лазарет попали защитники Алексей Емелин и Коди Франсон, а также нападающие Денис Зернов, Артём Манукян и Сергей Широков.



В «твиттере» «Авангарда» появилась фотография, сделанная перед стартом нынешнего сезона. На ней присутствуют все травмированные хоккеисты, за исключением Манукяна. Перед началом сезона Емелин был назначен капитаном омского клуба, а Франсон, Зернов, Широков и Тейлор Бек — ассистентами. Над каждым из травмированных игроков изображена машина скорой помощи.



«Если бы знать заранее… Парни, вас очень не хватает на льду, давайте поправляйтесь скорее! Тейлор, береги себя, мы будем переживать. Может, вообще без нашивок, что думаете?» — гласит сообщение пресс-службы «Авангарда» в «Твиттере».

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Посмотреть фото можно в «твиттере» «Авангарда».